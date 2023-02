Janick Schwendener hielt seinen Kasten zum fünften Mal in der Saison komplett sauber.

Janick Schwendener hielt seinen Kasten zum fünften Mal in der Saison komplett sauber. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Vor knapp 2.500 Fans in der heimischen Eisarena nutzte Philipp Kunekath gleich in der 24. Sekunde des ersten Überzahlspiels der Partie die Gelegenheit zur Führung der Gastgeber (5.). Mike Schmitz legte noch im ersten Drittel das 2:0 nach (13.). Matej Mrazek erhöhte Mitte des zweiten Spielabschnitts nach David Suvantos Vorlage (31.), ehe Niklas Postel 28 Sekunden vor der Schlusssirene den Endstand besorgte (60.). Goalie Janick Schwendener parierte 23 Bad Nauheimer Abschlüsse und durfte sich für sein fünftes Shootout in dieser Saison bejubeln lassen.