Die Lausitzer Füchse haben beim 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) gegen die Ravensburg Towerstars die zweite Niederlage in Folge kassiert. Im ersten Drittel fielen keine Tore, dafür im zweiten Durchgang kurz nach Beginn: John Henrion brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Acht Minuten später erhöhte Olivier Hinse auf 2:0. Kurz vor Schluss kamen die Füchse noch einmal durch den Treffer von Andrew Clark (60.), doch es reichte nicht mehr für die Overtime. Nach der 26. Saisonpleite bleiben die Weißwasseraner auf dem vorletzten Tabellenrang der DEL2.