Beide Teams starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich gute Chancen. Das Tempo wurde hochgehalten und so gab es nur wenige Spielunterbrechungen, aber auch keine Tore. Im weiterhin flotten Mittelabschnitt konnten sich beide Torhüter mehrfach auszeichnen. Den einzigen Treffer erzielte ausgerechnet Ex-Eislöwe Mario Lamoureux in der 26. Minute. Im Schlussdrittel drückte Dresden vergeblich auf den Ausgleich, da Goalie Maximilian Franzreb einen Sahnetag erwischte. Die beste Chance der Gastgeber war ein abgefälschter Pass von Jordan Knackstedt, der am Pfosten landete.