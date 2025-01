Bildrechte: IMAGO / Eibner

Eishockey | DEL2 Sachsen-Trio gewinnt seine Auswärtspartien bei den Top Five

39. Spieltag

21. Januar 2025, 23:51 Uhr

Was für ein Spieltag in der DEL2 für das Trio aus Sachsen: Die Dresdner Eislöwen, die Lausitzer Füchse und die Eispiraten Crimmitschau gewannen auswärts - und das bei Gegnern aus den Top Five.