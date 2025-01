Die Lausitzer Füchse haben am Freitag ihre Niederlagen-Serie in der DEL2 beendet. Nach drei sieglosen Spielen konnte das Team von Christof Kreutzer mit einem 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) gegen die Eisbären Regensburg den Bock umstoßen und in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit diesem Sieg konnten sie ihre Position in der Tabelle festigen und den Vorsprung auf die Playdown-Ränge wieder etwas ausbauen. Bereits vor dem Spiel gab es gute Nachrichten für die Füchse: das 19-jährige Abwehr-Talent Norwin Panocha von den Eisbären Berlin wurde mit einer Förderlizenz ausgestattet.