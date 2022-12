Nach dem Heimsieg unter der Woche gegen die Heilbronner Falken haben die Dresdner Eislöwen den nächsten Erfolg gefeiert. Bei den Krefelder Pinguinen behielten die Sachsen am Freitag vor 3.334 Zuschauern mit 3:2 die Oberhand. Dresden war in der 17. Minute in Rückstand geraten, doch im Mittelabschnitt drehten Suvanto (32.) und Postel (39.) die Partie. Im Anschluss blieb es eine Begegnung auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. In Unterzahl mussten die Eislöwen den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 hinnehmen (52.), doch Kuhnekath schlug zwei Minuten später eiskalt zu.