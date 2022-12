Nach dem Sieg am Freitag gegen Krefeld haben die Dresdner Eislöwen am Sonntag auch daheim triumphiert. Gegen den EHC Freiburg gewann Dresden mit 5:3. Die Eislöwen kassierten früh das 0:1 durch O'Donnell (5.), kämpften sich aber durch Suvanto (12.) und Andres (19.) zurück. Im zweiten Drittel stellten Rundqvist (23.) und Walther (28.) auf 4:1, doch der EHC kam durch Linsenmaier (29.) und Kiefersauer (35.) wieder heran. Freiburg musste im letzten Drittel mehr zeigen, was Drews (59.) kurz vor Schluss mit dem Tor zum 5:3-Endstand bestrafte.