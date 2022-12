Die Eispiraten Crimmitschau haben sich im Duell mit dem EC Bad Nauheim am Freitagabend im heimischen Sahnpark mit 0:4 geschlagen geben müssen. In einem enttäuschenden Auftritt folgte die erste Niederlage der Westsachsen gegen die Hessen in dieser Spielzeit, die am vergangenen Sonntag noch mit 5:2 bezwungen wurden. Nach nervösem Beginn hatte Goalie Sharipov sein Team noch mehrfach vor einem Rückstand bewahrt, doch nach sechs Minuten war er beim Schuss von Coffmann machtlos. Auch im zweiten Abschnitt blieb Bad Nauheim am Drücker und erhöhte erst in Überzahl (25.), ehe die Gastgeber nach einem Konter auf 3:0 stellten (33.). Zwar zeigten sich die Eispiraten im Schlussdrittel bemüht, doch die Offensive blieb harmlos. Besser machte es Bad Nauheim, das in der 51. Minute den Endstand markierte.