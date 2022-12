Nach dem torlosen Anfangsdrittel nutzte David Rundqvist in der 23. Minute vor 1.857 Zuschauern eine Überzahlsituation zur Dresdner Führung. Allerdings verpassten es die Eislöwen nachzulegen, so gelang den Gästen durch Sam Herr wenig später der Ausgleich (36.). Doch wenige Sekunden vor dem Drittelende schoss Vladislav Filin die Gastgeber, die erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis standen, erneut in Führung (2:1/40.). Im Schlussabschnitt rettete Julian Eichinger die Towerstars durch seinen Treffer in der 52. Minute in die Verlängerung. Als dort keine weiteren Treffer fielen, ging es ins Shootout. Die ersten sechs Schützen verschossen allesamt. Danach waren Tomas Andres für Dresden und Robbie Czarnik für Ravensburg erfolgreich. Die Entscheidung brachte das sechste Paar, indem Jordan Knackstedt traf und Czarnik scheiterte.