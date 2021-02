Die Lausitzer Füchse haben am 30. Spieltag der DEL2 gegen Tabellenführer EC Huskies Kassel ein 2:3-Pleite hinnehmen müssen. In der zweiten Partie des neuen Trainer -Duo Chris Straube und André Mücke hielt die Mannschaft gut mit den favorisierten Hessen mit und gingen mit einem 0:0 in die erste Pause. In der 27. Minute erzielte dann Cornet die Führung für die Gäste, wenig später glich Geibel für Weisswasser aus (31.). Im finalen Drittel brachten Keussen (53.) und wieder Cornet (56.) Kassel erneut in Front. Das Anschlusstor von Dietz (60.) kam dann zu spät.

