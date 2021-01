Die Gäste aus Crimmitschau starteten mit Schwung in die Partie. Nach 80 Sekunden sorgte Petr Pohl, unter freundlicher Mitarbeit von Füchse-Keeper Mac Carruth, für die frühe Führung. Die Reaktion der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Während Crimmitschau gedanklich noch den Treffer bejubelte, stellte Ludwig Nirschl 17 Sekunden später auf Einstand. Bis zum Ende des ersten Drittels gestaltete sich die Partie ausgeglichen, wobei die Abwehrreihen beider Mannschaften nur wenig Chancen zuließen.

Auch im zweiten Spielabschnitt agierten die Kontrahenten auf Augenhöhe. Die erneute Führung der Eispiraten durch Daniel Weiß (26.) konnte Weißwasser durch den Treffer von Luis Rentsch egalisieren (11.). Im Anschluss schaltete die Mannschaft von Corey Neilson noch einen Gang höher und ging durch Kale Kerbashian in der 34. Minute erstmals in Front. Mitten in der Drangphase der Füchse traf Mathieu Lemay zum 3:3 (39.).