Dabei lief der Start in die Partie für Crimmitschau alles andere als optimal. Bereits nach sieben Minuten trafen die Hausherren durch Ville Järveläinen ein erstes Mal ins Schwarze. Wenig später erhöhte Simon Karlsson sogar auf 2:0. Bei den Eispiraten, die immer wieder in Unterzahl agieren mussten, lief im ersten Drittel hingegen so gut wie nichts zusammen. Im zweiten Spielabschnitt lieferten sich beide Teams dann einen wilden Schlagabtausch. Binnen acht Minuten landete der Puck satte sechs Mal im Tor. Im letzten Drittel avancierte Scott Timmins zum Man of the Match und hievte die Eispiraten mit seinem Hattrick in die Verlängerung. Daran konnte auch das zwischenzeitliche 6:4 für Bayreuth durch Jusso Rajala nichts ändern. Mit Rückenwind schlug Crimmitschau in der Overtime durch Daniel Weiß dann eiskalt zu und feierte den sechsten Erfolg in Serie – Vereinsrekord.

Scott Timmins schoss die Eispiraten mit einem Hattrick in die Verlängerung. (Archiv) Bildrechte: imago images/Beautiful Sports