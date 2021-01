Die Eispiraten Crimmitschau haben am Sonntagabend dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen 4:2-Heimerfolg gegen den EV Landshut gefeiert. Für die Westsachsen war es der siebte Sieg in Folge. Dabei konnten die Eispiraten jeweils zwei Rückstände (10./42.) durch die Treffer von Travis Ewanyk (18.) und Petr Pohl (46.) egalisieren. Im Anschluss schlenzte Scott Timmens den Puck zur ersten Führung ins Netz der Gäste (57.). In der Schlussminute machte Matthieu Lemay mit seinem Treffer zum 4:2 den Deckel drauf. Durch den Heimsieg verbessern sich die Sachsen vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz und bleiben auf Playoff-Kurs.

Im Abstiegsduell gegen den ESV Kaufbeuren haben die Dresdner Eislöwen mit 4:1 (0:0,4:1,0:0) die Oberhand behalten. Nach einem torlosen ersten Drittel, machten die Gäste im zweiten Abschnitt ernst und gingen mit 4:0 in Führung. Swinnen, Knackstedt, Knobloch und Dotzler trafen für die Sachsen. Zwar konnte Kaufbeuren noch den Ehrentreffer erzielen, letztlich aber nichts mehr am Dresdner Sieg ändern. Die Eislöwen sammeln damit wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf und springen in der Tabellle an den Lausitzer Füchsen vorbei auf Platz elf.