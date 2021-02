Die Dresdner Eislöwen haben in der 2. Eishockey-Bundesliga gegen die Löwen Frankfurt eine regelrechte Abreibung kassiert. Die Sachsen gingen am Freitagabend mit 2:10 (0:5, 1:2, 1:3) unter. Bereits im ersten Drittel zeigte sich die klare Überlegenheit der Hessen, die einen Treffer nach dem anderen erzielten. In den folgenden Spielabschnitten kamen die Eislöwen dann etwas besser in die Partie, doch letztlich baute Frankfurt seinen Vorsprung immer weiter aus. Die einzigen beiden Tore für Dresden erzielte Jordan Knackstedt, die Hessen verzeichneten insgesamt acht verschiedene Torschützen.