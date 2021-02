Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem die Füchse einige hochkarätige Chancen vergaben, gerieten die Gastgeber durch den Treffer von Chad Bassen in der 27. Minute in Rückstand. In der Folge lief bei den Ostsachsen nicht mehr viel zusammen. Es fehlte an Ideen und Schwung. Kurz vor der Drittelpause erhöhten die Breisgauer durch Patrick Kurz auf 2:0 (39.). Auch im Schlussabschnitt war der EHC das bessere und spritzigere Team, während die Lausitzer keine Lücke im Freiburger Abwehrbollwerk fanden.