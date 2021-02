Keine 24 Stunden nach der bitteren 4:6-Pleite gegen Heilbronn standen die Lausitzer Füchse erneut auf dem Eis. Beim ESV Kaufbeuren kamen die Schützlinge von Chris Straube gut in die Partie und gingen durch Andrew Clark nach 6. Minuten in Führung. Nick Walters baute den Vorsprung vor der ersten Pause sogar aus (16.). Doch wie schon am Sonntag gegen Heilbronn, als man einen Drei-Tore-Vorsprung noch verspielte, ließ Weißwasser auch gegen Kaufbeuren nach.