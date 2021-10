Die Lausitzer Füchse sind indes erneut leer ausgegangen. Im Heimspiel gegen die Wölfe Freiburg stand am Ende eine verdiente 1:2-Niederlage zu Buche. Vor 1.685 Zuschauern taten sich die Füchse von Beginn an schwer. Abspiel- fehler und fehlende Lockerheit bescher- ten den Gästen die frühe Führung (7.) im Powerplay. Auch im zweiten Durchgang blieb Weißwasser blass und kassierte in der 29. Minute das 0:2. Wie aus dem Nichts erzielte Peter Quenneville den überraschenden Anschlusstreffer (34.). Die Hoffnung auf den Ausgleich verflog jedoch schnell, da die Lausitzer auch im Schlussdrittel von Beginn an enttäuschten.