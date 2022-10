Dresdner Eislöwen verlieren in Kassel

Die Dresdner Eislöwen haben am Sonntag gegen Heilbronn einen Heimsieg gefeiert. Vor 2.750 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann mit 5:3 gegen die Falken durch. Bereits nach 30 Sekunden waren die Eislöwen durch Mrazek in Führung gegangen, doch Heilbronn schlug kurz darauf zurück (5.). Dresden blieb aber am Drücker und erhöhte per Doppelschlag von Knackstedt (12.) und Filin (14.), ehe im zweiten Drittel Porsberger (24.) auf 4:1 stellte. Nach dem 2:4 der Gäste (40.) traf erneut Knackstedt (41.). Für die Falken reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik (46.).

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: "In der Phase, in der wir uns gerade befinden, sind die drei Punkte sehr wichtig für uns. Wir haben im ersten Drittel genau so gespielt, wie wir spielen wollen – sehr druckvoll, strukturiert und diszipliniert. Bei uns ist ein bisschen Druck da und das sieht man dann vor allem nach den Gegentoren. Im zweiten Drittel haben wir gute Phasen, sind dann aber zu verspielt. Das Spiel ist immer eng geblieben, wir sind aber natürlich sehr froh über die drei Punkte und ein am Ende gutes Spiel von uns."

Last-Minute-Sieg für Eispiraten

Nach dem Sensationssieg gegen Kaufbeuren haben die Eispiraten Crimmitschau einen weiteren Erfolg einfahren können. Gegen den EV Landshut setzten sich die Sachsen nach einer aufregenden Schlussphase mit 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) durch. Pfleger (8.) brachte Landshut in Führung, Reisnecker (12.) und Gams (19.) konterten. Brandl (34.) stellte vor dem letzten Drittel wieder den Ausgleich her. Die Endphase wurde dann besonders heiß. In der 56. Minute brachte Hult den EV in Führung, doch Feser (58.) schoss danach das 3:3. Sekunden vor der Overtime erlöste Reisnecker die Eispiraten mit dem 4:3 (60.).

Weißwasser mit bitterer Niederlage gegen Krefeld