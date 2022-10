Nach zwei Auswärtsspielen haben sich die Eispiraten Crimmitschau wieder ihrem Heimpublikum präsentieren können. Die Partie gegen die Selber Wölfe verlief allerdings nicht nach Wunsch, vor 2.780 Zuschauern hieß es am Ende 2:3 nach Penaltyschießen.

Nach dem ersten Drittel lagen die Eispiraten nach Toren von Hlozek (12.) und Miglio (16.) mit 0:2 zurück, kamen aber wieder zurück. Lemay (26.) markierte den Anschluss, Rausch (47.) schaffte den Ausgleich. Crimmitschau powerte weiter und vergab in der 60. Minute die Chance, drei Punkte einzufahren. Wölfe-Spieler Trska hatte absichtlich das Tor verschoben, den fälligen Penalty konnte Schietzold jedoch nicht im Tor unterbringen. In der Verlängerung blieb die Entscheidung aus, das Penaltyschießen musste herhalten. Gron und Lemay trafen nicht, für die Wölfe netzten Miglio und Trska ein und sicherten den Oberfranken den Zusatzpunkt.

Hunter Garlent besorgte das erste Füchse-Tor am Sonntagabend in Heilbronn. Im Penaltyschießen scheiterte der Angreifer. Bildrechte: imago images/Kessler-Sportfotografie

Garlent brachte Weißwasser im ersten Drittel auf Vorlage von Zauner in Führung (16.). Tonge glich im Mittelabschnitt aus (30.). Anschließend brachte Adam die Füchse erneut in Front (46.), was Fischer aber nur etwas mehr als eine Minute später (47.) zu egalisieren wusste. Beim besagten Penaltyschießen blieben sowohl Garlent als auch Zauner und Breitkreuz ohne Erfolg.