Bereits nach 45 Sekunden gingen die Landshuter durch den Treffer von Zach O'Brien in Führung. Crimmitschau schüttelte sich nur kurz und erarbeitete sich dank der Tore von Patrick Pohl (4.) und Travis Ewanyk (7.) eine gute Ausgangslage für das zweite Drittel. Dieses eröffnete Carl Hudson mit dem nächsten Streich (25.) und brachte die Eispiraten mit zwei Treffern in Front. Im Anschluss machte sich das Team von Mario Richers das Leben allerdings selbst schwer. O'Brien erzielte noch vor dem letzten Durchgang den Anschlusstreffer (33.), ehe Marcus Power nach dem Seitenwechsel in Überzahlsituation den Ausgleich schoss (52.). Es ging, wie bereits im November, in die Verlängerung. Dort behielt Carl Hudson nach schöner Vorarbeit von Scott Timmins und Mathieu Lemay die Nerven und netzte zum Sieg ein (65.).

Mit vereinten Kräften setzte sich Crimmitschau in der Verlängerung gegen Landshut durch. Bildrechte: imago images/Michael Sigl