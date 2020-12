Die Lausitzer Füchse haben sich mit einem Kantersieg gegen den DEL2-Dritten Bietigheim aus dem Jahr 2020 verabschiedet. Am Mittwoch gelang Weißwasser ein überraschender 6:0-(4:0, 1:0, 1:0)-Erfolg.

Die Füchse legten gegen die Steelers wie die Feuerwehr los. Feodor Boiarchinov (5.), Jonathon Martin (7.), Ludwig Nirschl (9.) und Kale Kerbashian (12.) brachten die Sachsen schon im ersten Drittel deutlich in Führung. Bietigheim gab sich nicht auf und erspielte sich viele Chancen, doch Füchse-Keeper Tobias Ancicka parierte mehrfach glänzend. Weißwasser dagegen treffsicher: Fabian Dietz (39.) und Kerbashian (48.) erhöhten zum höchsten Saisonsieg.

In der ausgeglichenen Partie schenkten sich beide Teams wenig. Dresden ging zwar zweimal in Führung (13./27.), doch die Huskies konnten das Spiel drehen (21./36./46.). Kurz vor der Schlusssirene schoss Toni Ritter die Eislöwen aber in die Overtime. Die Verlängerung blieb auch dank Klasse-Paraden von Eislöwen-Keeper Nick Jordan Vieregge torlos, beim Penaltyschießen setzte sich letztlich Kassel mit 2:1 durch. Für die Sachsen traf nur Roope Ranta.