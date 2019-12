Die Dresdner Eislöwen haben das Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) gewonnen. Mario Lamoureux brachte die Dresdner vor 4.412 Zuschauern in Führung (3.), Adrian Grygiel glich für die Eispiraten aus (16.). Jordan Knackstedt (18.) und Alexander Dotzler (19.) schossen dann eine Zwei-Tore-Führung für die Eislöwen heraus. Im zweiten Drittel verkürzte Grygiel (23.), im Gegenzug stellte Dale Mitchell den alten Abstand wieder her (24.). In der Schlussphase erzielte Luca Gläser den erneuten Anschluss (43.), Timo Walther markierte das 5:3 (60.).