Die Eispiraten Crimmitschau sind im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars ebenfalls leer ausgegangen. Die Westsachsen mussten sich mit 1:4 geschlagen geben. Vor 2.412 Zuschauern im Sahnpark waren die Gäste in der 4. Minute in Führung gegangen. In Überzahl markierte Christoph Körner den vorübergehenden Ausgleich (17.). Danach erhöhte Crimmitschau den Druck, konnte aber bis zur ersten Sirene keinen Treffer nachlegen. Indes ging Ravensburg in der 26. Minute in Unterzahl wieder in Front. Der erneute Rückstand zeigte bei den Eispiraten Wirkung, denn beste Chancen blieben ungenutzt. Effizienter zeigten sich Towerstars, die jeweils in Überzahl alles klarmachten (49./52.).