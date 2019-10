Die Dresdner Eislöwen haben gegen die Löwen Frankfurt mit 5:4 (3:3, 0:1, 1:0/ 1:0) in Overtime gewonnen.



In einer furiosen Anfangsphase führten die Gastgeber durch Petr Pohl (3.) und Dale Mitchell (4.) früh mit 2:0, ehe Frankfurt durch Stephen MacAulay (4.) und Roope Ranta (9./18.) das Spiel drehte. Dann brachte Mitchell die Dresdner wieder heran (20.), ehe Dominik Meisinger die Gäste im zweiten Drittel erneut in Front brachte (23.). In der Schlussphase rettete Toni Ritter für Dresden die Overtime (54.) - in der sich schließlich die Sachsen durchsetzten.