Das war mal ein Herzschlagfinale. Am letzten Spieltag der DEL2-Hauptrunde retteten sich die Dresdner Eislöwen dank eines Sieges im Penalty-Schießen gegen die Tölzer Löwen in die Pre-Playoffs. Bitter für die Lausitzer Füchse, die dadurch in die "Playdown-Röhre" gucken.