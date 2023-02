Die Dresdner Eislöwen haben die Playoffs in der DEL2 perfekt gemacht. Mit dem 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) am Sonntag (26.02.2023) feierten die Sachsen bereits den achten Sieg in Serie und festigen zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde ihren vierten Tabellenplatz.