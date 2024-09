Michael Bartuli brachte Weißwasser in der neunten Minute in Front, ehe im Mitteldrittel Robin Drothen (31.) und Wade Bergmann (32.) binnen 80 Sekunden das Spiel drehten. Lewis Zerter-Gossage glich in der 39. Minute aus. 93 Sekunden vor dem finalen Buzzer war es dann Clarke Breitkreuz, der die Eisarena zum Beben und den Füchsen drei Punkte brachte.