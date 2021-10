Die Eispiraten Crimmitschau haben am 3. Spieltag derr 2. Eishockey-Bundesliga beim ESV Kaufbeuren ein 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) gefeiert. Scott Feser brachte die Eispiraten in der 4. Minute in Front. Der ESV konterte aber via Doppelschlag von Markus Lillich und Sami Blomqvist. Am Ende des ersten Drittels führten wieder die Gäste mit 3:2. Zu Beginn des zweiten Drittels glich dann Fabian Koziol für die Allgäuer aus. Nach der regulären Spielzeit stand es 4:4 zwischen den beiden Kontrahenten. Die Entscheidung nach der Overtime und den bereits dritten Saisonsieg besorgte dann Scott Feser via Penalty.

Eispirat Patrick Pohl (Archivbild) Bildrechte: imago images/Beautiful Sports