Die Dresdner Eislöwen haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag selbst beschenkt. Die Mannschaft von Trainer Rico Rossi gewann bei den Bietigheim Steelers mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) und erkämpfte wichtige Punkte im Rennen um die Playoffs. Tom Knobloch brachte die Eislöwen in der Anfangsphase in Führung (19.), Dale Mitchell baute den Vorsprung im zweiten Drittel aus (37.). In der Schlussphase kamen die Gastgeber durch ein Tor von Frédérik Cabana noch einmal heran (41.), doch die Dresdner brachten die knappe Führung über die Zeit.

Der Trip der Lausitzer Füchse kurz nach dem Fest zu den Ravensburg Towerstars ist wenig festlich ausgefallen. Nach der Schlusssirene hieß es 1:7. Besonders schmerzlich für den in den USA geborenen Füchse-Spieler Mychal Monteith, der am 26. Dezember seinen 28. Geburtstag feierte.



Im ersten Drittel hielt sich die Mannschaft von Corey Neilson in Ravensburg achtbar und ging mit einem 0:0 in die Kabine. Im Mittelabschnitt wurde es dann einseitig und bitter für die Gäste. Die 3.418 Zuschauer in der CHG Arena sahen Einbahnstraßen-Eishockey mit fünf Toren für die Ravensburger. Nach dem 6:0 für die Hausherren im letzten Drittel gelang Mike Hammond (56.) der Ehrentreffer zum 1:6. Die Towerstars legten jedoch noch das 7:1 nach.