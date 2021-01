Die Dresdner Eislöwen haben ihren ersten Sieg im neuen Jahr eingefahren. Die Sachsen setzten sich im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers mit 3:2 durch. In einem umkämpften Anfangsdrittel hatte Steven Rupprich die Eislöwen in der 12. Minuten in Führung gebracht, die lange Bestand hatte. Erst kurz vor dem Ende des Mitteldrittels fiel der nächste Treffer. Diesmal waren jedoch die Gäste durch Riley Sheen erfolgreich (39.). Vladislav Filin sorgte im Schlussabschnitt für die erneute Dresdner Führung, die Brett Breitkreuz in der 50 Minute egalisierte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 53. Minute, als Jordan Knackstedt in Überzahl für die Eislöwen einnetzte.