Eislöwen-Trainer Rico Rossi (Archivbild) Bildrechte: imago images/Hentschel

Dabei sah es zunächst sehr danach aus. Ritter (11.) und Knackstedt (18.) brachten das Team von Rico Rossi in Front. Kerbashian (21.) und Boiarchinov (26.) glichen aus - verdient, weil die Füchse 17 Schüsse im Mittelabschnitt los ließen. Im Abschlussdrittel schoss wiederum Dresden 14 Mal vergeblich aufs Tor. Die Füchse dagegen nur dreimal, doch Schwartz traf (55.) und das auch noch in Unterzahl. Ein bitterer Abend für die Gäste. Eislöwen-Trainer Rossi sagte: "Wir haben ein sehr gutes erstes Drittel gespielt und uns an unseren Plan gehalten. Im zweiten Drittel haben wir unseren Weg verlassen und die Gegentore kassiert. Im dritten Drittel war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir finden leider wieder einen Weg das Spiel noch zu verlieren. Es ist eine schwierige Situation für die Mannschaft, den Club und auch unsere Fans. Aber da müssen wir durch und gemeinsam kommen wir da wieder raus." Am 2. Weihnachtsfeiertag können sie es besser machen, wenn es zuhause im nächsten Derby gegen Crimmitschau geht.