Die Dresdner Eislöwen haben im Kampf um die Playoffs einen wichtigen 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)-Sieg im Nachholspiel gegen den EHC Freiburg gefeiert. Cam Spiro brachte die Gäste in Führung, Nick Huard glich im Gegenzug aus (beide 4.). Im zweiten Drittel lag zunächst wieder Freiburg vorn, ehe Petr Pohl (34.) und erneut Huard (37.) für die Eislöwen trafen und den Rückstand in eine Führung umwandelten. Zu Beginn des Schlussabschnitts baute Steve Hanusch den Vorsprung noch aus (42.). Anschließend ließen die Eislöwen nichts mehr anbrennen. Huard setzte den Schlusspunkt (56.).

Die Lausitzer Füchse haben am Sonntag bei den Löwen Frankfurt eine 3:4 (1:2, 0:0, 2:1/0:1)-Niederlage in Overtime kassiert.



In der Startphase brachte Adam Mitchell die Frankfurter in Führung (6.). Jordan George glich für die Füchse aus, im direkten Gegenzug antwortete Stephen MacAulay (beide 10.). Im zweiten Drittel passierte nichts, ehe die Mannschaft aus Weißwasser im Schlussabschnitt nach 1:3 noch auf 3:3 egalisierte und die Overtime erzwang. In dieser setzten sich jedoch die Löwen durch. Roope Ranta erzielte das Siegtor für Frankfurt.