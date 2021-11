Die Dresdner Eislöwen haben ein spannendes Eishockey-Zweitliga-Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau für sich entschieden. Am Dienstag setzten sich die Gastgeber mit 3:2 nach Verlängerung durch - ihr vierter Sieg in Folge.

Dabei sah es zunächst nicht so gut aus. Luca Gläser brachte den Tabellensechsten beim -Dritten in Führung (35.). Scott Feser erhöhte sogar noch (48.). Aber das Team von Andreas Brockmann steckte nicht auf: Simon Karlsson sorgte für den schnellen Anschluss (50.). Arne Uplegger glich vor 1.858 Fans aus (56.). Dem Schweden Johan Porsberger gelang nach 4:06 Minuten in der Overtime das Siegtor. Dresden feierte den vierten Sieg in Folge. Und: Das 3:2 in Folge zuhause gegen Crimmitschau. Cheftrainer Brockmann sagte: "Durch das 1:2 ist nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und dann hatten wir das Momentum. In der Verlängerung haben wir den einen Fehler genutzt. Mich freut es für Johan Porsberger, der sehr mannschaftsdienlich gespielt hat und sich mit dem Tor belohnt hat."