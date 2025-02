Die Eispiraten gingen durch Corey Mackin früh in Führung (1:0/2.) und konnten durch Vincent Saponari sogar auf 2:0 (30.) erhöhen. Zum Ende hin fiel Crimmitschau aber auseinander. Regensburg erzielte alle vier Treffer in den letzten 15 Minuten. Jakob Weber (2:1/46.) und Corey Trivino (2:2/49.) sorgten für den Ausgleich, David Morley (3:2/ 54.) für die Führung und Xaver Tippmann (4:2/ 60.) für die Entscheidung.

Fünf Spieltage vor Saisonende steht der ETC damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss damit so gut wie sicher in die Playdowns. In verbleibenden Spielen der Hauptrunde geht es also darum, sich eine möglichst gute Ausgangssition zu verschaffen.