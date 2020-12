Nach einer bisher unbefriedigenden Saison in der DEL2 haben die Dresdner Eislöwen am Samstag das Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen und damit einen Befreiungsschlag gelandet.

Zuletzt hatte es nur einen Sieg in den vergangenen acht Begegnungen gegeben. Trattner (8.) und Filin (11.) sorgten für einen Start nach Maß für die Eislöwen, Gams (19.) gelang der Anschluss. Demmler (40.) glich sogar aus. In der Overtime waren 1:35 Minuten gespielt, als Nick Huard das Siegtor erzielten. Die Eispiraten verloren zum dritten Mal in Folge.