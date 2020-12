Weniger Grund zur Freude hatten die Lausitzer Füchse, die ihr vorletztes Heimspiel in diesem Jahr gegen den EV Landshut mit 1:3 (1.1, 0:0, 0:2) verloren. Dabei sah es lange Zeit gut für die Sachsen aus. Bis in die Schlussphase des spannenden und ausgeglichenen Duells stand es 1:1 - dann nutzten die Gäste aus Bayern eine Überzahlsituation zur Führung (54.), die Entscheidung fiel schließlich zwei Minuten vor der Schlusssirene.

Die Füchse waren im ersten Drittel durch Erik Mik in Führung gegangen. Der musste sich mit dem Jubel zwar kurz gedulden, nach dem Videobeweis wurde aber auf Tor entschieden. Die Freude über den Treffer war noch nicht verebbt, da kassierten die Füchse schon den Ausgleich. Im zweiten Drittel schenkten sich beide nichts, erst recht keinen ein - so ging es mit einem 1:1 ins Schlussdrittel, indem am Ende Landshut das bessere Ende hatte. Die Füchse, jüngstes Team der Liga, hatten während des Spiels genügend Chancen für weitere Treffer, waren aber im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug.