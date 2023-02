Die Dresdner Eislöwen haben im Kampf um die Playoffs in der zweiten Eishockey-Liga einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Sachsen gewannen am Freitagabend mit 4:3 nach Overtime (1:0, 2:1, 0:2/1:0) gegen den EV Landshut.



Philipp Kuhnekath brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung, im zweiten Drittel erhöhten Jussi Petersen (23.) und Yannick Drews (32.) für die Eislöwen. Doch dann starteten die Gäste eine Aufholjagd, erkämpften sich die Overtime durch Tore von Samir Kharboutli (39.), Daniel Bruch (51.) und Marco Pfleger (55.). In der Extra-Zeit aber entschieden die Dresdner das Spiel für sich.