Die Dresdner Eislöwen haben am Sonntagabend das Derby bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 n.P. für sich entschieden. Vor 2.975 Zuschauern lieferten sich beide Kontrahenten ein intensives Spiel, indem die Lausitzer durch Scheidl (7.) und Mäkitalo (26.) mit 2:0 in Führung gingen. Danach erhöhte Dresden den Druck und belohnte sich mit dem Anschluss durch Postel, der in Überzahl traf (45.). Zwar stellte Hördler im Anschluss wieder den alten Abstand her (52.), doch Petersen (55.) und Knackstedt (56.) schafften den erneuten Ausgleich. Nach einer torlosen Overtime war es erneut Knackstedt, der Dresden im Penaltyschießen zum Sieg schoss.

Jordan Knackstedt traf für Dresden zum Derbysieg. Bildrechte: imago images/Hentschel