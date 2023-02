Nach der Beurlaubung von Trainer Andi Brockmann feierte Dresden den siebten Sieg in Folge. Kiedewicz brachte das Team von Petteri Kilpivaara früh in Front (2.). Lammers drehte die Partie per Doppelschlag (34./36.). Postels 2:2 hielt nur eine Minute, dann war Krauß da (52.). Doch Andres (58.) und Knackstedt in Überzahl sieben Sekunden vor Schluss ließen Dresden schon wieder jubeln.