Die Lausitzer Füchse haben nach einer Negativserie so richtig Schwung genommen und den 1.782 Fans in der Eisarena einen tollen Auftritt beschert. Gegen die Bayreuth Tigers liefen die Weißwasseraner zur Hochform auf und gewannen mit 6:0. Es war gleichzeitig ein Traumeinstand für Heimkehrer Richard Mueller .

Nach der Füchse-Führung durch Clarke Breitkreuz in der 19. Minute herrschte im zweiten Drittel erst einmal Torflaute. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Im letzten Drittel spielten sich die Lausitzer in einen Rausch und ließen Tor auf Tor folgen. Dabei feierte "Richie" Mueller einen Einstand nach Maß und besorgte in der 42. Minute das 2:0. Das spornte an, denn der Finne Arttu Rämö (49.), erneut Breitkreuz (50.), Paul Reiner (57.) und als Sahnehäubchen Jens Baxmann gut eine Minute vor der Schlusssirene schraubten das Ergebnis auf 6:0.