In Crimmitschau war von Beginn an Feuer in der Partie. So klingelte es im ersten Abschnitt allein fünf Mal - zweimal für die Piraten, dreimal für Kaufbeuren. Für die Hausherren traf zunächst Angreifer Daniel Weiß zum 1:1 in der zweiten Minute, nachdem der ESV bereits Sekunden nach Anpfiff das erstmals erfolgreich war. Die Gäste erhöhten in Minute 13 auf 1:2, ehe Dominic Walsh kurz darauf erneut zum Ausgleich netzte. Nachdem Kaufbeuren kurz vor Ablauf des ersten Drittels ein drittes Mal getroffen hatte, schlug es in der 24. Minute (2:4) und 28. Minute (2:5) erneut im Kasten der Eispiraten ein. Kelly Summers (29.) und Mathieu Lemay (31.) brachten den Gastgebern aber im Eiltempo wieder den Anschluss.

Auch der letzte Abschnitt wurde nochmal wild. Erst war es Travis Ewanyk, der in der 45. MInute das 5:5 für die Crimmitschauer erzielte, dann machte Lemay seinen zweiten Treffer an diesem Abend und brachte die Piraten sogar mit 6:5 (45.) in Führung. Doch auch diese sollte nicht allzu lange Bestand haben. Neun Minuten vor Ablauf der Uhr machte Voith das 6:6 für die Gäste. Alles sah nach Overtime aus, nur einer hatte natürlich was dagegen. Sekunden vor dem Ende machte sich Mathieu Lemay erneut auf und haute den Puk auch noch ein drittes Mal in die Maschen. Wahnsinn! Durch den Last-Minute-Sieg springen die Piraten auf Platz acht in der Tabelle.

Nicht ganz so torreich, aber nicht weniger spektakulär ging es in Weißwasser zu. In einem chancenreichen ersten Drittel fand der Puk auf beiden Seiten noch nicht den Weg in den Kasten. Gegen den Favoriten aus Bad Tölz versteckten sich die Füchse keineswegs und spielten munter mit. Auch durch den zwischenzeitlichen Rückstand aus Minute 24 ließen sich die Hausherren nicht entmutigen und glichen ihrerseits nach 31 Minuten durch Rylan Schwartz zum 1:1 aus.

Bis 15 Minuten vor dem Ende konnten die Füchse das Unentschieden verteidigen. Doch dann gelang es den Tölzer Löwen, in Person von Max French, erneut in Führung zu gehen. Weißwasser warf in den letzten Spielminuten noch einmal alles nach vorne und nagelte den Gegner im eigenen Drittel fest. Dann endlich, 17 Sekunden vor der Schlusssirene zog Nicholas Ross von der blauen Linie einfach mal ab und die kleine schwarze Scheibe schlug im Tölzer Kasten ein - Verlängerung! Diese blieb torlos und so ging es ins Penaltyschießen. Rylan Schwartz und Fabian Dietz versenkten ihre Schüsse und sicherten den Füchsen damit den Heimerfolg im ersten Spiel des neuen Jahres. Weißwasser klettert damit einen Tabellenrang nach oben auf Platz zehn.

Für die Eislöwen aus Dresden ging es zum Tabellensechsten nach Bad Nauheim. Joe-Richardt Kiss traf für die Löwen im ersten Abschnitt nach sechs Minuten zur Führung, ehe die Gastgeber knapp vier Minuten später ausgleichen konnten. Das zweite Drittel lief dann zunächst spiegelverkehrt . Bad Nauheim traf durch Tessier zur Führung (26.), Vladislav Filin stellte wenig später erneut auf Unentschieden (2:2, 29.). Doch in einer Powerplay-Phase der Hessen landete der Puk nach 31. Minuten wieder im Netz der Löwen.



Zwar kamen die Dresdner im letzten Abschnitt noch mehrfach in Powerplay-Situationen, konnten diese aber trotz viel Kampf nicht konsequent ausnutzen. Am Ende reichte es nicht, sich in die Verlängerung zu retten und die Sachsen verlieren ihr zweites Spiel in Folge.