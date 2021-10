Crimmitschaus Mathieu Lemay glich zu Beginn des zweiten Drittels den Rückstand aus. Bildrechte: IMAGO / regiopictures

Wenn es einmal läuft, dann läuft's: Vor fast 2.000 Zuschauern haben die Eispiraten Crimmitschau durch das 4:1 (0:1/2:0/2:0) daheim gegen die Kassel Huskies ihren sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel eingefahren. Dabei ließen sich die Gastgeber auch vom zwischenzeitlichen Rückstand – Kassels Lukas Laub war der erste Torschütze der Partie (15.) – nicht aus dem Konzept bringen.



In Unterzahl bestrafte Mathieu Lemay den Fehlpass von Goalie Gerald Kuhn (23.). Dann nutzte Luca Gläser einen Abpraller eiskalt und brachte die Westsachsen erstmals in Führung (28.). Die sollten die Schützlinge von Trainer Marian Bazany nicht mehr hergeben. Kassel nahm in der Schlusssequenz erfolglos einen Feldspieler mehr auf das Eis, was die Gastgeber mit zwei Empty-Net-Goals in letzter Minute durch Scott Timmins und Filip Reisnecker ausnutzten.