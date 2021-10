Die Eispiraten Crimmitschau haben in der DEL2 am 7. Spieltag die erste Niederlage kassiert. Der Tabellenzweite verlor am Freitagabend dem -dritten aus Bad Nauheim 3:4 (2:2, 1:1, 0:1). Vor knapp 2.000 Fans im heimischen Sahnpark begannen die Eispiraten druckvoll und führten nach Treffern von Feser (5.) und Rudert (8.) schon 2:0. Doch dann zog sich Crimmitschau zurück, Bad Nauheim kam noch im ersten Drittel zum Ausgleich (10./Schmidt; 17./Reiter). Im zweiten Drittel traf zunächst Bad Nauheim (23.), Walsh konnte ausgleichen (3:3/30.). Nun drückten die Eispiraten auf den Sieg, doch die Gäste netzten zum Siegtreffer ein (50./Keck).

Die Dresdner Eislöwen müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg in der DEL2 warten. In Ravensburg waren die Blau- Weißen am Freitagabend nah dran, mussten sich am Ende aber mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Bei der ersten Unterzahl bauten die Towerstars viel Druck auf - und trafen durch Sarault (6.), gerade als Dresden wieder vollständig war. Im Mittelab- schnitt bestimmte Ravensburg das Geschehen, Kruminsch glich bei einem Entlastungsangriff dennoch aus (33.). Zehn Minuten vor dem Ende ließen die Eislöwen eine doppelte Überzahl liegen. Herr sorgte für die Entscheidung (60.+5), Mannes war zuvor der Puck versprungen. Dresdens Trainer Andreas Brockmann sagte: "Es war ein sehr enges Spiel. Mit der Spielweise meiner Mannschaft bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis und der Chancenauswertung nicht. Es ist natürlich schwer mit nur einem Tor ein Spiel zu gewinnen. Wir hatten wieder unsere Chancen, aber am Ende ist es nur ein Punkt."