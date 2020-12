Für die Lausitzer Füchse stand am frühen Sonntagabend die Heimpartie gegen die Ravensburg Towerstars auf dem Programm. Nach dem knappen Sieg über Bayreuth am vergangenen Freitag wollten die Mannen aus Weißwasser natürlich direkt, mit einem weiteren Sieg nachlegen, verloren aber gegen Ravensburg mit 1:3 (0:1;1:1;0:1).

Die ersten Minuten der Partie waren weitgehend ausgeglichen, dann gelang den Gästen die Führung: der Ravensburger Flügelspieler Andreas Driendl brachte die Gäste aus Baden-Württemberg in der 13. Minute in Front. Nach dem Ausgleich der Hausherren durch Nick Walters (24.) stellte nur sieben Minuten später John Henrion (31.) den alten Abstand wieder her.