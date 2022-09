Eishockey | DEL2 Nur Dresdner Eislöwen können jubeln

5. Spieltag

Am 5. Spieltag der 2. Eishockey-Bundesliga trat das Sachsen-Trio zuhause an. Das Ergebnis: Ein Heimsieg für die Dresdner Eislöwen. In Crimmitschau und Weißwasser gab es dagegen am Ende hängende Köpfe.