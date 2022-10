Erneut keine Punkte für die Lausitzer Füchse: Am Sonntag hat das Väkiparta-Team beim Tabellenzweiten EV Landshut mit 0:1 verloren, nunmehr die fünfte Niederlage in Folge.

Der Hauptrunden-Zweite der Vorsaison, die Dresdner Eislöwen, kommen in dieser Spielzeit nicht richtig in die Gänge. Nach dem ersten Heimsieg am Freitag gegen die Bayreuth Tigers (3:0) kassierten die Landeshauptstädter am Sonntag den nächsten Rückschlag.