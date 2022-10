Die Lausitzer Füchse haben in der DEL 2 den vierten Sieg in Folge eingefahren. Vor über 2.200 Zuschauern gewann Weißwasser gegen die Bayreuth Tigers mit 3:2 nach Verlängerung und klettert damit vorläufig auf den zehnten Platz.

Im ersten Abschnitt zeigten sich die Füchse extrem bissig, spielten Chance und Chance heraus. Doch nur einmal zappelte der Puck im Netz, als Hunter Garlent in der 19. Minute traf. Im zweiten Drittel kamen die Gäste besser rein, bei Weißwasser ging plötzlich nichts mehr. Innerhalb von knapp zwei Minuten drehte Bayreuth die Partie. Diesem 1:2-Rückstand rannten die Füchse lange Zeit hinterher, bevor Maximilian Adam zweieinhalb Minuten vor Schluss den Anhang erlöste. In der Verlängerung sorgte erneut Garlent mit einem Hammer nach 43 Sekunden für den Sieg und die zwei Punkte.

Bereits zum dritten Mal in Serie mussten die Dresdner Eislöwen in einem Ligaspiel in die Verlängerung gehen. Nachdem der Club aber bei Regensburg und Landshut jeweils eine Niederlage einstecken musste, klappe es daheim gegen die Krefeld Pinguine mit dem Overtime-Sieg. Am Ende stand ein 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) für die Eislöwen - der erste Sieg der Dresdner nach zuletzt drei Niederlagen in Folge.