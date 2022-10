Vor 1.897 Zuschauern agierten die Füchse aus einer gut organsierten Abwehr heraus. Zudem zeigte Goalie Ville Kolppanen eine starke Leistung. Sebastian Zauner sorgte in der 34. Minute für das 1:0. Mit der Führung im Rücken wurden die Lausitzer passiver, was Kassel mit dem Ausgleich bestrafte (37.). In Überzahl brachte Clarke Breitkreuz Weißwasser erneut in Front (49.). Nachdem die Huskies nochmals alle Kräfte mobilisierten, machte Louis Anders mit dem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf (60.).