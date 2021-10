Die Dresdner Eislöwen haben ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Elbestädter feierten beim EC Bad Nauheim vor 2.020 Zuschauern einen 2:1-Erfolg. Artur Krumnisch hatte Dresden in einem umkämpften ersten Drittel in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste den Druck und belohnten sich mit dem Ausgleich (30.). Die Eislöwen blieben davon unbeeindruckt und gingen in Überzahl durch David Suvanto erneut in Führung (33.). Im Schlussdrittel bemühten sich die Gäste um den erneuten Ausgleich, doch Dresden hielt dagegen und brachte das knappe Resultat über die Zeit.