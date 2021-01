Die Lausitzer Füchse haben ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Bei den Ravensburg Towerstars behielten die Sachsen mit 5:3 die Oberhand. Dabei waren die Füchse bereits nach 35 Sekunden in Rückstand geraten und mussten vor der ersten Sirene auch noch den zweiten Gegentreffer (15.) verkraften. Im Mitteldrittel drehten die Lausitzer auf und durch die Tore von Sebastian Streu (26.), Rylan Schwartz (28.) sowie Fabian Dietz (35.) die Partie. Im letzten Abschnitt baute erneut Schwartz (46.) die Führung auf 4:2 aus. Zwar kamen die Ravensburger durch einen Überzahltreffer nochmals heran (51.), doch Tomas Andres machte in der Schlussminute für Weißwasser alles klar.